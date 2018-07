Valentim vê semana conturbada como aprendizado para sua carreira

O técnico do Palmeiras, Alberto Valentim, viveu uma semana especial. Até antes da partida contra o Corinthians, era elogiado pelos torcedores e o sonho do título era algo real. A derrota para o rival e para o Vitória fez com que a situação mudasse e o treinador teve seu nome entre os criticados pelas organizadas no protesto realizado neste domingo.

“Foi uma semana em que trabalhamos mais. Foi uma semana que cada dia eu aprendi coisas novas e estou me fortalecendo. Estou vendo muitas coisas novas aqui no Palmeiras. Depois do clássico, ficou um gosto amargo, mas temos que trabalhar todos os dias e nos fortalecer cada dia mais”, comentou o treinador.

Sobre o protesto da torcida, o treinador minimizou o fato e preferiu destacar o apoio dos torcedores presentes no Allianz Parque. “Só lembrar que a nossa coletiva juntos foi para fortalecer a união e para chamar o nosso torcedor. Eles nos apoiaram muito diante do Flamengo. Quero aproveitar e convocá-los para nos ajudar novamente. Vamos precisar muito deles para o jogo com o Sport”.

Valentim também elogiou a dedicação do atacante Deyverson, autor dos dois gols do Palmeiras na vitória sobre o Flamengo. “Quem está no dia a dia sabe o quanto ele se esforça e treina forte. Ele não deixou se abater quando eu preferi colocar o Willian no time. Isso é legal, pois dá confiança em saber que, se a gente precisar trocar jogadores no decorrer do jogo, ele dará sua contribuição. Por isso podemos falar em elenco forte”, comentou.

