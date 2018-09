Valentim vê Vasco pressionado e promete reação após terceira derrota

Depois de três jogos, o técnico Alberto Valentim ainda não pontuou com o Vasco no Campeonato Brasileiro. Após sua terceira derrota, nesta quinta-feira, contra o América-MG, o treinador analisou a situação do time e falou em tirar o peso de outros rebaixamentos e campanhas fracassadas no passado recente. Foi um discurso em tom de desabafo e também de desafio.

"Faltam muitos jogos. O Vasco é muito grande. Vamos nos abraçar de uma forma que vocês não têm ideia. Vamos para a guerra neste campeonato. Estamos tristes, mas vamos nos recuperar. O que não pode é colocar o peso de anos anteriores e rebaixamentos passados no Vasco de hoje", comparou.

Desde a chegada de Valentim, o Vasco foi derrotado por Atlético-PR, por 1 a 0, Santos, por 3 a 0, e agora o América-MG, por 2 a 1. Com 24 pontos, a equipe carioca está apenas um ponto acima de Sport e Ceará, que abrem a zona do rebaixamento.

"Temos que nos unir. O torcedor está insatisfeito e nós estamos tristes. Temos que ter personalidade. Vamos conversar, mostrar o que está errado. Não dá tempo de treinar muito. É hora de absorver o mais rápido possível. O futebol não dá tempo para você festejar as vitórias, nem de remoer as derrotas", comentou.

Mas o técnico fez questão de deixar bem claro que não está faltando trabalho de ninguém no clube. "Os jogadores precisam ter tranquilidade para trabalhar e, aos poucos, readquirirem a confiança. Nós vamos reagir, porque sabemos que precisamos melhorar a marcação, criar mais jogadas e fazer os gols. O grupo está focado e determinado a reagir. Estamos concentrados e treinando muito. A torcida pode ficar tranquila, porque vamos sair desta situação. Não é da boca para fora. Nós estamos p da vida e vamos reagir", finalizou.

O Vasco agora vai enfrentar o Vitória, domingo, no Barradão, pela 24.ª rodada. O time baiano está em recuperação, com dois triunfos por 1 a 0, sobre os mineiros Atlético e América, e o empate desta quinta-feira, sem gols, com o Fluminense, no Maracanã.