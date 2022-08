Filha do ex-atacante Leandro Amaral é convocada para seleção sub-17 dos Estados Unidos

Filha do ex-atacante Leandro Amaral, a jovem Valentina Amaral foi convocada para representar a seleção sub-17 dos Estados Unidos em amistosos em setembro. Valentina, que carrega o nome do pai, também já havia representado os EUA no time sub-15. A goleira atua no Florida Kraze Krush e é uma das sete novidades na lista.

O objetivo de ser a goleira titular dos Estados Unidos não será fácil já que a dona da posição, Valentina Safradin, venceu o prêmio Luva de Ouro das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo sub-17. A jovem Valentina tem dois irmãos gêmeos que também praticam futebol desde pequenos. Leandro Amaral se aposentou dos gramados em 2010 e, depois anos depois, se mudou com a família para a Flórida, nos Estados Unidos.

Leia Também Manchester City contrata lateral-esquerdo que foi destaque do Campeonato Belga

A equipe americana viaja à Espanha no dia 17 de setembro para duas partidas, contra as donas da casa e outra diante da Alemanha. Os amistosos vão servir como últimos preparativos para a Copa do Mundo Sub-17, que será disputada entre 11 e 30 de outubro, em local a ser confirmado.

A competição estava prevista para ocorrer na Índia, mas a federação local foi punida pela Fifa nesta terça-feira por não realizar eleições. Na Copa do Mundo sub-17, os Estados Unidos estão no Grupo A, com Brasil, Marrocos e Índia. A seleção enfrenta as indianas na estreia, depois tem pela frente as brasileiras e encerram a primeira fase diante da marroquinas.

Leandro Amaral começou sua carreira na Portuguesa, em 1997, logo se destacando como uma das revelações do futebol brasileiro. O faro artilheiro foi marca registrada na sua carreira. O ex-jogador passou por grandes clubes brasileiros como Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco da Gama e Flamengo. Pela seleção brasileira, disputou a Copa das Confederações de 2001.