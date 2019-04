Valladolid arranca empate em Alavés e sai da zona de rebaixamento no Espanhol

O Alavés empatou em seu campo com o Valladolid, por 2 a 2, nesta sexta-feira, no jogo de abertura da 33ª rodada do Campeonato Espanhol. O time da casa atingiu os 46 pontos na oitava colocação, enquanto a equipe visitante chegou aos 32 pontos, em 17º lugar, e saiu da zona de rebaixamento momentaneamente. O Celta, 18º colocado, também com 32 pontos, enfrenta neste sábado o Girona.

O primeiro gol do jogo saiu aos quatro minutos de uma falha do goleiro Yoel, que demorou para chutar a bola, após um recuo, foi travado por Guidetti e a bola acabou no fundo das redes.

Aos 24 minutos, o canhoto Jony bateu falta pelo lado direito. Ninguém alcançou a bola, nem o goleiro Yoel, e a bola entrou na meta: 2 a 0 para o Alavés.

A reação do Valladolid começou aos 38 minutos com Joaquín Fernandez, que desviou para o gol após cobrança de falta pela meia esquerda. O empate só veio aos 31 minutos da etapa final. Em cobrança de pênalti, Enes Unal esbanjou categoria e bateu no canto direito do goleiro Fernando Pacheco, que se atirou do lado contrário.

CAMPEONATO FRANCÊS

Na França, dois jogos movimentaram o campeonato nacional nesta sexta-feira. O Lyon ratificou o terceiro lugar na classificação ao bater o Angers, em casa, por 2 a 1. Depay e Terrier fizeram os gols do time da casa, enquanto Tousart (contra) marcou para os visitantes.

O Lyon soma 59 pontos, cinco atrás do vice-líder Lille. O primeiro lugar é do Paris Saint-Germain, com 81 pontos. Com 41 pontos, o Angers está em 12º lugar.

Na outra partida deste sábado, o Dijon recebeu o Rennes e venceu por 3 a 2, com gols de Aguerd, Jeannot e Said. O time visitante descontou com Hunou e Niang.

Apesar da vitória, o Dijon continua na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 28 pontos, só à frente do Guingamp (24) e do Caen (23). O Rennes, com 43 pontos, ocupa a 11ª colocação.