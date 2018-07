Valladolid atropela Celta e deixa zona de rebaixamento

VALLADOLID - O Valladolid contou com uma tarde extremamente inspirada do atacante Javi Guerra para conseguir uma tranquila vitória sobre o Celta de Vigo por 3 a 0, nesta segunda-feira, em casa, no encerramento da 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele foi o autor dos três gols da partida, todos no segundo tempo.

O resultado tirou o Valladolid da zona de rebaixamento, levando-o a 15 pontos, na 16.ª posição. Com a mesma pontuação, mas à frente nos critérios de desempate, está o Celta, em 15.º. As duas equipes voltam a campo no próximo domingo: o Celta pega o Osasuna, em casa, e o Valladolid viaja para enfrentar o Espanyol. O show particular de Javi Guerra começou aos 15 minutos do segundo tempo, quando ele recebeu passe de Oscar González e bateu sob o goleio Joel. Seis minutos depois, o atacante recebeu cruzamento e finalizou de cabeça para ampliar. Aos 41, Javi Guerra voltou a aproveitar passe de González para fazer o terceiro.