Valladolid e Real Sociedad ficam no 2 a 2 pelo Espanhol Real Sociedad e Valladolid fecharam, nesta segunda-feira, a nona rodada do Campeonato Espanhol. Num jogo de quatro gols, dois em cada tempo, as equipes empataram em 2 a 2 no Estádio José Zorrilla, casa do Valladolid.