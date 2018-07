Valladolid empata outra e chega a 5 jogos sem vencer Mesmo jogando em casa, no Estádio José Zorrilla, o Valladolid não conseguiu encerrar a sua sequência de maus resultados no Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da sétima rodada, empatou pela quarta vez na competição ao ficar no 2 a 2 com o Málaga. Assim, já são cinco jogos sem vencer.