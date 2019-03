Valladolid x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Ainda se recuperando da queda na Liga dos Campeões, o Real Madrid volta a campo neste domingo para enfrentar o Valladolid, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio José Zorrilla, em Valladolid, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir Valladolid x Real Madrid ao vivo?

Valladolid x Real Madrid terá transmissão do canal ESPN Brasil. O Real inicia a rodada na terceira colocação, com 48 pontos, enquanto o Valladolid aparece apenas na 16ª colocação, com 26 pontos.

A vexatória derrota por 4 a 1 para o Ajax ainda é assunto no Real Madrid. Na última terça-feira, o time espanhol entrou em campo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 2 a 1, na Holanda, e apesar da larga vantagem, a equipe de Santiago Solari foi derrotada em casa e caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Para aumentar a crise, o Real ainda vem de duas derrotas seguidas para o rival Barcelona. Levou 3 a 0 na Copa do Rei e 1 a 0 no Espanhol. O técnico Santiago Solari balança no cargo.

Já o Valladolid vem de cinco rodadas sem vencer. No sábado passado, dia 2 de março, a equipe espanhola perdeu para o Espanyol por 2 a 1. Depois do Real, o Valladolid enfrenta Eibar, Real Sociedad e Leganés.