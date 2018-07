Vallecano bate Valência e atrapalha estreia de novo técnico

Valverde foi trazido como substituto de Mauricio Pellegrino duas semanas atrás e supervisionou as vitórias sobre o Osasuna no Campeonato Espanhol e na Copa do Rei, mas seu time ofereceu pouco para a exigente torcida local.

Após uma disputa equilibrada com poucas oportunidades, o zagueiro x Tino Costa derrubou Roberto Trashorras sem necessidade na pequena área faltando sete minutos para o encerramento do jogo.

Alejandro Domínguez, do Vallecano, não perdeu a cobrança, e os torcedores da casa assobiaram e entoaram cantos contra Manuel Llorente, presidente do clube, nos minutos finais.

O objetivo do Valência é voltar à Liga dos Campeões, na qual já chegaram às oitavas de final nesta temporada, mas está em 11o lugar, com 21 pontos, sete abaixo do quarto colocado Málaga.

O Levante, vizinho do City, está na quinta posição, com 27 pontos, depois da vitória de 1 x 0 sobre o Real Zaragoza, mais cedo no domingo.

O time do técnico Juan Ignacio Martínez teve um gostinho de vingança por sua derrota para o Zaragoza em casa pelo mesmo placar em uma partida de ida de oitavas de final da Copa do Rei durante a semana.

Rúben García colocou os visitantes na dianteira aos 19 minutos, e sua defesa notoriamente forte se manteve firme o resto do tempo. Ainda neste domingo, o líder Barcelona encara o segundo colocado Atlético Madrid em seu próprio gramado a partir das 18h (horário de Brasília), e o terceiro colocado Real Madrid recebe o Espanyol desde às 16h.