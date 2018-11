Vallecano x Barcelona: horário e onde assistir ao embalado time catalão

Vallecano x Barcelona se enfrentam neste sábado, às 16h45, no estádio Teresa Rivermo, pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol, em mais um jogo em que a expectativa é que o time catalão vença sem dificuldades e talvez possa até golear o frágil adversário.

Vallecano x Barcelona terá a transmissão da Fox Premium. O Barça, de Philipe Coutinho e ainda sem Messi, que se recupera de lesão, inicia a a rodada na liderança da Liga, com 21 pontos. No lado oposto da tabela está o time de Madrid, que é o penúltimo, com apenas seis pontos.

O Barcelona vive um grande momento e ainda curte a goleada de 5 a 1 sobre o Real Madrid, no domingo passado. Antes, havia derrota a Internazionale por 2 a 0, pela Liga dos Campeões, e na quarta-feira derrotou o modesto Cultural Leonesa por 1 a 0, pela Copa do Rei.

Por outro lado, o Rayo Vallecano vem de oito partidas sem vitórias. Na Copa do Rei, terça-feira, empatou por 2 a 2 com o Leganés. No Campeonato Espanhol, perdeu na última rodada para o Girona, por 2 a 1.