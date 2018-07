Valor de Barcelona e Real Madrid supera os R$ 22 bilhões

O clássico entre Barcelona e Real Madrid é cercado de números impressionantes, de dinheiro a seguidores nas redes sociais, passando pelos jornalistas credenciados para cobrir a partida.

Os gigantes espanhóis são os clubes mais valiosos do mundo, segundo estudo feito pela Deloitte. O valor do Real Madrid está estimado em 3.440 bilhões (R$ 12 bilhões), e o do Barcelona em 2.950 (R$ 10,3 bilhões). Em terceiro lugar vem o Manchester United (R$ 9,8 bilhões), e em quarto o Bayern (R$ 6,5 bilhões).

Em 2014 os dois foram os que tiveram maior receita no futebol mundial: 549,5 milhões (R$ 1,9 bilhão) para o Real Madri e 489,6 milhões (R$ 1,7 bilhão) para o Barcelona.

O sucesso dos dois nas redes é outro arraso. Juntos, têm mais de 83 milhões de seguidores no Facebook. No Twitter, são 15 milhões os seguidores do Real e 14,4 milhões os do Barça.

ATRAÇÃO MUNDIAL

Como não poderia deixar de ser, um confronto com tantos atrativos atrai a atenção da mídia do mundo inteiro. Para o jogo deste domingo no Camp Nou foram credenciados nada menos do que 805 jornalistas, representando 164 veículos de comunicação de 35 países. A estimativa é de que 400 milhões de pessoas vejam o jogo ao vivo em todo o mundo. No estádio, estarão presentes 98 mil torcedores. No mercado negro, um ingresso para o setor mais barato sai por 500 (R$ 1.750).