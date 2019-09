Valor do elenco do Corinthians não pagaria dívida do clube pela arena

A Caixa Econômica Federal cobra uma dívida de R$ 536 milhões do Corinthians em processo na Justiça. O valor inclui multa, juros e correções, além do valor do financiamento para construção da arena. Em termos apenas de comparação, mesmo que o clube negocie todos os jogadores do elenco, não será suficiente para o pagamento do montante.

Segundo o site Transfermarkt, especializado em transferência de jogadores, o atual elenco do Corinthians atinge o valor de mercado de 84,7 milhões de euros (aproximadamente R$ 382 milhões), bem distante da quantia do processo movido pela Caixa.

O jogador mais valioso do elenco do técnico Fábio Carille é o meia Pedrinho. O jogador de 21 anos, que tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2020, vale 15 milhões de euros (R$ 67,7 milhões), segundo o Transfermarkt.

A multa rescisória de Pedrinho é de 50 milhões de euros (R$ 225 milhões) para clubes do exterior. Will Dantas, empresário do atleta, acredita que ele vale pelo menos 40 milhões de euros (R$ 180 milhões). O Corinthians, que detém 70% dos direitos econômicos, sonha receber um valor na casa de R$ 100 milhões em uma futura negociação.

Na sequência, segundo o Transfermarkt, três jogadores possuem o mesmo valor de mercado: o lateral-direito Fagner e os zagueiros Gil e Léo Santos, que recentemente esteve emprestado ao Fluminense. Todos foram avaliados em seis milhões de euros (R$ 27 milhões).

Sornoza, Ramiro e Clayson valem 4,5 milhões de euros (R$ 20,3 milhões). Já Gabriel e Araos, quatro milhões de euros (R$ 18 milhões). João Victor, zagueiro de 21 anos, é o menos valioso do elenco, que foi avaliado em 500 mil euros (R$ 225 mil).

Time mais badalado do futebol brasileiro atualmente, o Flamengo tem um elenco avaliado em 114,60 milhões de euros (R$ 517,82 milhões), segundo o Transfermarkt, quantia que ainda seria insuficiente para pagar o valor da dívida corintiana.

Para o Transfermarkt, o elenco mais valioso do futebol brasileiro hoje é do Palmeiras, que tem um valor de mercado de 118,45 milhões de euros (R$ 535,22 milhões). O Grêmio aparece em terceiro (R$ 494,10 milhões) e o São Paulo, em quarto, com R$ 414,57 milhões.