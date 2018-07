Valor pago por Di María pelo Manchester United é recorde na Inglaterra

O Manchester United fechou a contratação do meia-atacante do Real Madrid Ángel di María por 59,7 milhões de libras (R$ 225 milhões), em uma transferência recorde para um time da Grã-Bretanha, e vai anunciar o acordo oficialmente nesta terça, informou a mídia britânica. O jogador argentino chegou a Manchester na segunda-feira e será submetido a exames médicos nesta terça, segundo jornais.

O valor da transferência supera os 50 milhões de libras (R$ 189 milhões) pagos pelo Chelsea, rival do Manchester United, para contratar o atacante espanhol Fernando Torres em 2011. O Manchester United se recusou a comentar sobre a transferência. Di María custou 33 milhões de dólares (R$ 75 milhões) ao Real Madrid em 2010, quando foi comprado do Benfica, e foi uma peça-chave da equipe na conquista do décimo título da Liga dos Campeões, na temporada passada.

O argentino, no entanto, não foi relacionado para a Supercopa da Espanha, na semana passada. O jogador, de 26 anos, rejeitou uma renovação de contrato com o Real Madrid, e o treinador Carlo Ancelotti disse no domingo que Di María já havia se despedido dos jogadores e da comissão técnica.

A contratação de Di María seria um impulso importante para o United, do técnico Louis van Gaal, que só conquistou um ponto em seus dois primeiros jogos na atual temporada do Campeonato Inglês.