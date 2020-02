Veja os valores de premiação da Libertadores 2020

A Copa Libertadores de 2020 tem como uma das principais atrações o fato de aumentar a premiação ao time campeão. O vencedor do último jogo da competição receberá US$ 15 milhões (63,7 milhões), US$ 3 milhões a mais do que foi pago ao Flamengo, atual campeão. No total, a equipe vencedora pode receber até US$22,5 milhões (R$ 95,5 milhões ) contando as fases anteriores.

Todas as fases tiveram um aumento na premiação. Na final, que será disputada no Maracanã, além da premiação, cada clube vai receber 25% da arrecadação na venda de ingressos e 50% dos ingressos serão destinados para os torcedores dos clubes envolvidos. A outra metade ficará na mão da Conmebol, seus patrocinadores e convidados.

Confira os valores de premiação da Libertadores 2020