Veja os valores da premiação do Brasileirão 2019

Embora o Campeonato Brasileiro de 2019 chegue na última rodada com o campeão definido e as classificações para a Copa Libertadores e rebaixados encaminhados, ainda há muita disputa sob o ponto de vista financeiro. Uma posição acima já significa um ganho extra para os clubes. A premiação do Brasileirão varia de acordo com a classificação final dos clubes.

No total, serão distribuídos R$ 330 milhões em prêmios, um valor superior a cinco vezes mais do que foi pago no ano passado, quando o total foi de R$ 63,7 milhões. O motivo da mudança é pelo novo acordo da TV Globo com a maioria dos clubes.

O valor integral é pago apenas para os clubes que fecharam com a Globo na TV aberta, fechada (SporTV) e pay-per-view (Premiere). São os casos dos seguintes clubes: Corinthians, São Paulo, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco, Atlético-MG, Cruzeiro, Goiás, CSA e Chapecoense.

Clubes que assinaram com o Esporte Interativo (Grupo Turner) tem um desconto no valor, não divulgado pelas emissoras. São os casos de: Santos, Athletico-PR, Ceará, Bahia e Fortaleza. O Palmeiras fechou com as duas emissoras e em razão disso, não terá desconto na premiação, que é paga apenas para os 16 clubes que permaneceram na Série A. Os quatro rebaixados não ganham bônus algum.

Confira a premiação do Brasileirão 2019

Campeão – R$ 33 milhões

Vice-campeão – R$ 31,3 milhões

3.º colocado – R$ 29,7 milhõe

4.º colocado – R$ 28 milhões

5.º colocado – R$ 26,4 milhões

6º colocado – R$ 24,7 milhões

7.º colocado – R$ 23,1 milhões

8.º colocado – R$ 21,4 milhões

9.º colocado – R$ 19,8 milhões

10.º colocado – R$ 18,5 milhões

11.º colocado – R$ 15,5 milhões

12.º colocado – R$ 14,6 milhões

13.º colocado – R$ 13,7 milhões

14.º colocado – R$ 12,8 milhões

15.º colocado – R$ 11,9 milhões

16.º colocado – R$ 11 milhões