Veja os valores de premiação do Carioca 2020

A premiação do Campeonato Carioca de 2020 sofreu uma redução em comparação ao ano passado. O motivo da redução se dá pelo fato da Rede Globo ter diminuído o valor pago pelo fato do Flamengo não ter feito acordo com a emissora para a transmissão dos jogos. Mesmo assim, caso o Fla seja o campeão, receberá a premiação normalmente.

No ano passado, foi pago R$ 3,5 milhões ao campeão carioca, que foi o Flamengo e mais R$ 1 milhão para o vencedor da Taça Guanabara e a Taça Rio, os turnos do Estadual.

Agora, o valor será de apenas R$ 2 milhões ao campeão e quem faturou o turno (Flamengo a Taça Guanabara e o Fluminense a Taça Rio, recebeu R$ 500 mil cada. Os semifinalistas dos turnos ficaram com R$ 150 mil cada.

A premiação é enviada da Rede Globo para a Federação Carioca (FERJ), que define com os clubes a forma de dividir os valores. Com a rescisão contratual da emissora com a FERJ, fica a dúvida como será a premiação em 2021.

Valores de premiação do Carioca 2020