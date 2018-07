Valores fazem presidente do Santos ter cautela na negociação com Diego

SÃO PAULO - O Santos vê a negociação com o meia Diego, do Wolfsburg, ficar cada vez mais difícil de ser concretizada. Fora a concorrência com outros clubes, os valores necessários para repatriar o jogador campeão brasileiro em 2002 são muito elevados para o clube da Vila Belmiro bancar, como admitiu o presidente, Odílio Rodrigues.

"Nós tivemos algumas reuniões com o pai do Diego (que é o procurador do meia). Ficamos preocupados com os números. O que ele ganha na Alemanha é elevado para o futebol brasileiro", disse em entrevista à Rádio Bandeirantes. "O Santos, evidentemente, tem interesse em atletas como o Diego. Mas a negociação é difícil, pelos valores envolvidos", completou o dirigente.

O jogador de 28 anos deixou o Santos rumo ao Porto em 2004 e desde então a cada janela de transferências tem o nome especulado no Alvinegro. O meia também interessa ao Southampton, da Inglaterra, que leva vantagem nessa disputa por poder oferecer o salário de cerca de R$ 1 milhão que foi pedido pelo jogador para assinar com um novo clube.