Mundial de Clubes 2019: veja os valores de premiação da competição

O Mundial de Clubes de 2019 teve início na última quarta-feira, dia 11 de dezembro, no Catar, com sete equipes em busca do prêmio de melhor clube do planeta. Os destaques ficam para Liverpool e Flamengo, que podem se encontrar em uma eventual decisão. A competição, embora seja global, não chega a ser tão interessante sob o ponto de vista financeiro. A premiação do Mundial de Clubes 2019 é melhor do que o de competições menos cobiçadas.

O campeão do Mundial de Clubes vai receber 5 milhões de euros (R$ 22,96 milhões). O valor é bem inferior, por exemplo ao que o Flamengo recebeu pelo título do Brasileirão (R$ 33 milhões) e que o Athletico-PR recebeu pela Copa do Brasil (R$ 52 milhões), sem contar o que recebeu por avançar nas fases anteriores. Na Libertadores, o Fla recebeu R$ 50 milhões pelo primeiro lugar e um total de R$ 80 milhões ao longo da competição.

Se for olhar para a Europa, o valor é ainda mais discreto. O Liverpool recebeu 19 milhões de euros (R$ 87,2 milhões) pelo título. Somando toda a campanha, a equipe inglesa arrecadou a incrível marca de 110 milhões de euros (R$ 505 milhões), quase 22 vezes mais do que pagará o Mundial.

Confira o valor da premiação do Mundial de Clubes de 2019