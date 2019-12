Veja os valores da premiação do Paulistão 2020

Os grupos do Campeonato Paulista de 2020 foram sorteados pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em outubro. A competição terá a mesma forma de disputa dos últimos anos. Serão quatro grupos com quatro times cada, sendo que os dois primeiros de cada chave avançam para os mata-matas. Os componentes dos grupos não jogarão entre si nessa primeira etapa. Eles enfrentarão rivais das outras chaves. Serão 12 partidas na fase classificatória.

O campeão paulista de 2020 receberá R$ 5 milhões de premiação, enquanto o vice ganhará R$ 1,65 milhão. Ao todo, a FPF distribuirá R$ 11 milhões aos clubes, incluindo a disputa do Troféu do Interior. O Paulistão do próximo ano terá início no dia 22 de janeiro. A decisão será realizada em 26 de abril.

A competição terá 16 datas, duas a menos do que na edição de 2019. A mudança ocorreu para evitar partidas em data Fifa no mês de março. Com isso, as quartas e as semifinais serão disputadas em jogo único. Confrontos de ida e volta acontecerão apenas na final. O VAR (árbitro de vídeo) será utilizado somente nos mata-matas, com o custo bancado pela FPF.

Confira os grupos do Paulistão 2020

GRUPO A: Santos, Ponte Preta, Oeste e Água Santa

GRUPO B: Palmeiras, Novorizontino, Botafogo e Santo André

GRUPO C: São Paulo, Ituano, Mirassol e Inter de Limeira

GRUPO D: Corinthians, Ferroviária, Guarani e Bragantino