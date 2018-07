Valorizado, atacante Neymar oficializa novo patrocinador até 2014

SÃO PAULO - Em alta no futebol mundial, o atacante Neymar tem atraído a atenção não só de diversos clubes, mas também de muitas empresas que querem ter as suas marcas ligadas ao craque do Santos. Assim, nesta quinta-feira, o jogador participou de um evento para o anúncio de seu novo patrocinador: o Banco Santander.

A empresa será a sexta ligada ao atacante, que já contava com os patrocínios de Nike, Panasonic, Tenys-Pé, Lupo e Guaraná Antártica. O número, no entanto, parece ainda não ser o suficiente e seu empresário, Wagner Ribeiro, afirmou que deve fechar com mais uma marca em breve, que seria uma companhia aérea ou uma montadora de carros, para concluir a carteira de parceiros.

O vínculo entre Neymar e o Santander vai até 31 de dezembro de 2014, o que demonstra a intenção da empresa em ter a sua marca vinculada ao jogador durante a Copa do Mundo de 2014, que acontecerá no Brasil. O banco ainda garantiu que vai apoiar as causas sociais que o atacante abraçar.

O levantamento de diversos patrocinadores faz parte da estratégia utilizada pelo Santos para conseguir verba suficiente para segurar Neymar no clube. De forma surpreendente, o jogador anunciou no último dia 9 que havia renovado o seu contrato com a equipe até 2014, apesar do interesse de Real Madrid, Barcelona, Chelsea, entre outros.

PREMIAÇÃO

O evento desta quinta também serviu para a premiação de Neymar como o melhor jogador da Copa Libertadores da América deste ano - já que o Santander também é parceiro da competição -, conquistada pelo Santos. O jogador recebeu um prêmio de US$ 60 mil, dos quais US$ 30 mil ele decidiu doar ao Graac (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer).