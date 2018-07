Valorizado, Guerrero diz que seguirá no Corinthians

Por meio de uma mensagem de Natal, reproduzida em vídeo nesta terça-feira pelo site globoesporte.com durante uma conversa com o jogador em Lima, o atacante prometeu: "Vou ficar, tenho contrato. Estou muito feliz jogando no Timão. Um forte abraço para toda a nação corintiana. Feliz Natal e um Ano Novo melhor do que esse para todo torcedor corintiano, que está comemorando até agora o título mundial".

Depois da conquista do Mundial, no Japão, Guerrero acabou não voltando com a equipe no Brasil e ficou na Alemanha, onde o voo corintiano fez escala antes de chegar ao País. Com isso, o atleta não participou das comemorações do último dia 18 em solo nacional e depois seguiu para curtir férias no Peru.

Durante esse período, Guerrero virou alvo de especulações, que davam conta de que ele poderia voltar a atuar no futebol alemão, onde jogou por vários anos, ou em outros centros do futebol mundial, como por exemplo a Espanha. O Atlético de Madrid foi apontado como um possível destino do atacante, mas o Corinthians negou, na semana passada, através do diretor de futebol Roberto de Andrade, que tenha recebido qualquer proposta pelo atleta.