Valorizado, Rodrigo Caio define futuro antes da 'despedida' do São Paulo

Disputado por clubes europeus, o zagueiro Rodrigo Caio, que deve fazer sua despedida pelo São Paulo neste domingo contra o Coritiba, é disputado por clubes europeus. Sevilla, Lazio e até o Milan estariam interessados na contratação do zagueiro. A definição da saída do jogador deve se concretizar na próxima semana, quando fecha a janela de transferências do futebol europeu, dia 31.

O jogador obteve o passaporte italiano nesta semana. A convocação para a seleção olímpica, o bom desempenho nos Jogos do Rio e a conquista da medalha de ouro valorizam Rodrigo Caio, também convocado por Tite para a seleção principal.

Nesta semana, ele foi até a Itália (por isso não enfrentou o Juventude) e é esperado neste sábado no CT para ter uma conversa com o técnico Ricardo Gomes. Sua presença no jogo contra o Coritiba, domingo, às 16 horas, no Morumbi, é incerta. Com a venda de Rodrigo Caio, o São Paulo pode fatutar até 10 milhões de euros (cerca de R$ 34 milhões). A preferência, por ora, é pelo Sevilla, mesmo clube que contratou Paulo Henrique Ganso.