Valverde acerta permanência no comando do Barcelona para próxima temporada

Ernesto Valverde vai permanecer por pelo menos mais um ano no comando do Barcelona. Nesta sexta-feira, os atuais campeões espanhóis anunciaram que o treinador exercerá a opção em seu contrato para permanecer à frente do time para a temporada 2019/2020. E ainda adicionou um cláusula que dá a possibilidade de ampliação do vínculo por mais um ano.

Valverde, de 55 anos, ingressou no Barcelona antes do início da temporada, após deixar o Athletic Bilbao, para substituir Luis Enrique. E mesmo que tenha herdado um elenco talentoso, liderado por Lionel Messi, o treinador administrou habilmente a crise no clube provocada pela saída do astro brasileiro Neymar para o Paris Saint-Germain.

Sob o comando de Valverde, o Barcelona passou a ter uma defesa mais sólida, embora isso tenha provocado críticas ao treinador pela suposta falta de um futebol mais vistoso, e deixou Messi liderar o time nas conquistas dos títulos do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

A única mancha na sua primeira temporada à frente do Barcelona foi uma impressionante derrota por 3 a 0 para a Roma na Itália, um resultado que eliminou o time nas quartas de final da Liga dos Campeões na temporada passada.

Nesta temporada, Valverde ajudou Barcelona a se reagrupar após a saída do veterano meio-campista Andres Iniesta. O time lidera o Campeonato Espanhol e chegou às semifinais da Copa do Rei e às oitavas da Liga dos Campeões.

Após receber o Valladolid, pelo Campeonato Espanhol, no sábado, o Barcelona visitará o Lyon na terça-feira, na França, para iniciar a sua participação no mata-mata do torneio continental.