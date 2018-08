Valverde alerta Barcelona contra Alavés: 'Foi o último a nos vencer no Camp Nou'

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, na véspera da estreia do time no Campeonato Espanhol. Apesar de jogar em casa, no Camp Nou, neste sábado, o treinador se mostrou preocupado com o Alavés, o primeiro adversário do atual campeão na competição nacional.

"É uma equipe que costuma fazer bons jogos no Camp Nou. Foi o último time que ganhou da gente em casa na competição. Eles possuem um estilo de jogo bem definido e, pelo que vimos na pré-temporada, seguem da mesma maneira", alertou o treinador.

A vitória do Alavés aconteceu há duas temporadas, em 10 de setembro de 2016, quando os visitantes venceram por 2 a 1. No ano passado, a equipe deu novamente trabalho ao Barcelona, que conseguiu um triunfo suado por 2 a 1. A partida marcou a estreia do meio-campista brasileiro Phillippe Coutinho.

Valverde disse estar satisfeito com o elenco que tem para a atual temporada, após as contratações dos brasileiros Arthur e Malcom, além de Lenglet e Arturo Vidal. "Tenho jogadores extraordinários e agora tenho que fazer o máximo para que alcancem seu melhor rendimento.

O treinador ainda comentou o fato de o Campeonato Espanhol ter optado de maneira inédita nesta temporada por realizar jogos nos Estados Unidos. Barcelona e Real Madrid deverão cruzar o Atlântico. "De cara, a todos nos soa um pouco estranho. Mas também nos soava estranho jogar a Supercopa fora do país e temos feito isso. O mundo do futebol está mudando e agora temos que ver se isso acontecerá ou não", finalizou.