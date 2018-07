Valverde celebra volta a Atenas e alerta Barça para ofensividade do Olympiacos

O Barcelona visita o Olympiacos nesta terça-feira, na Grécia, pela quarta rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Um confronto que será bastante especial para o treinador da equipe catalã, Ernesto Valverde. Afinal, ele trabalhou por três temporadas em Atenas, no comando justamente do rival deste meio de semana.

+ Técnico elogia Neymar e garante que brasileiro vai ter sucesso no PSG

"Estou ansioso para viver esta partida. É emocionante voltar a Atenas, porque significou muito para mim. Foram três anos maravilhosos, em que senti o respeito de todos, incluindo dos rivais, e tenho vontade de viver de novo este ambiente tão maravilhoso", declarou nesta segunda-feira.

Valverde comandou o Olympiacos na temporada 2008/2009 e depois de 2010 a 2012. Justamente por ser um antigo conhecedor do clube, ele apostou em um time grego bastante ofensivo diante do Barcelona nesta terça, em busca da vitória para seguir vivo na disputa por uma vaga nas oitavas de final.

"Em Barcelona, eles jogaram mais defensivos. Agora, tentarão conseguir algum resultado positivo. Com o apoio da torcida, são mais fortes e vão tentar ampliar suas opções", projetou. "A torcida do Olympiacos pressiona muito. Vem para participar da festa, colocam muita paixão, e todos notaremos isso desde o início."

Apesar disso, Valverde admitiu a expectativa pela vitória. Afinal, se passar pelo Olympiacos e a Juventus derrotar o Sporting, em Portugal, o Barcelona estará classificado às oitavas de final da Liga dos Campeões com duas partidas de antecipação.