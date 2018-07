Valverde deixa Athletic Bilbao e aumenta especulação sobre ida para o Barça

Um dos principais cotados para assumir o comando do Barcelona, o técnico Ernesto Valverde aumentou as especulações sobre uma possível transferência para o time catalão ao deixar o Athletic Bilbao nesta terça-feira. A saída do treinador foi confirmada pela própria diretoria do clube.

Valverde fará sua despedida do clube que defendeu como jogador e treinador em entrevista coletiva marcada para esta quarta, acompanhado do presidente do Athletic, Josu Urrutia. O treinador deve anunciar o seu futuro, gerando expectativa no futebol espanhol.

Valverde, de 53 anos, é cotado para substituir Luis Enrique, que deixará o comando do Barcelona ao fim da atual temporada europeia, no início do próximo mês. Ele deixará o time logo após a final da Copa do Rei, no sábado, contra o Alavés. Será a última chance de o Barcelona levantar um troféu nesta temporada.

No comando do Athletic desde 2013, levou a equipe ao título da Supercopa da Espanha em 2015, justamente sobre o Barcelona. Desde então, vem exibindo consistência no comando do time, ainda que sem maior brilho. O Athletic terminou o Campeonato Espanhol na sétima colocação, fora das competições europeias da próxima temporada.