Valverde descarta Messi contra Valencia e admite dúvida para Liga dos Campeões

O técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, não tem pressa para escalar o craque Lionel Messi. Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, o treinador afirmou que prefere esperar pela total recuperação do jogador, que trata uma lesão muscular na coxa direita e ainda não atuou nesta temporada.

"Messi é o melhor jogador do mundo e por isso esperamos que ele fique bom e volte bem. Não queremos dar um passo atrás em sua recuperação. Temos de ir com calma", afirmou Valverde, que descartou a possibilidade de o meia atuar diante do Valencia, neste sábado, no Camp Nou, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

O técnico também acredita ser "difícil" que o astro esteja em campo na terça-feira frente ao Borussia Dortmund em duelo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, na Alemanha.

Apesar de não poder contar com seu principal jogador, Valverde deverá ter o retorno do uruguaio Luis Suárez na tentativa de melhorar o desempenho da equipe, que conquistou apenas quatro dos nove pontos disputados no Espanhol.

Se no ataque, Valverde não poderá contar com Messi e Dembélé (também machucado), o meio de campo está repleto de opções. São sete jogadores, dentre os quais estará o croata Ivan Rakitic. "Eu sei que terei de responder muitas perguntas durante a temporada quando alguns deles não atuarem, mas será difícil escalar todos na maioria dos jogos."

O fato de o Valencia chegar para o duelo dois dias após a demissão do técnico Marcelino García Toral não altera o planejamento de Valverde para o jogo, pois ele espera uma equipe sem grandes alterações, afinal Albert Celades "não teve tempo de mudar muitas coisas" na forma de o time atuar.