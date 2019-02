Valverde diz que Barcelona 'não fez partida redonda' contra o Real

O Barcelona derrotou o Real Madrid nesta quarta-feira, em pleno Santiago Bernabéu, e garantiu vaga na decisão da Copa do Rei. O placar de 3 a 0, porém, não mostra exatamente o que foi o jogo, uma vez que o time da casa criou até mais chances, enquanto o rival catalão foi mais preciso e se apoiou no dia inspirado de Luis Suárez para decidir.

"Não foi uma partida redonda nossa, tenho que reconhecer. Hoje, fizemos três gols aqui e não tivemos tantas chances. Em outros momentos, é o inverso", declarou o técnico Ernesto Valverde.

O Real inclusive foi bem superior na etapa inicial e chegou a criar diversas oportunidades, quase todas nos pés de Vinicius Junior, mas não marcou. Na etapa final, o Barcelona aproveitou as três chances que teve, duas com Suárez e uma no gol contra de Varane.

"Eles foram melhores no primeiro tempo, a gente não teve o ímpeto ofensivo. Não pudemos igualar a partida. Deixamos muitos espaços e isso poderia ter nos custado algum gol. Nós não jogamos muito bem no primeiro tempo", apontou Valverde.

Comandante do Real Madrid, Santiago Solari fez análise semelhante à do rival. O treinador merengue exaltou o volume de jogo do time da casa, especialmente na etapa inicial, mas evitou considerar o resultado injusto e elogiou a precisão do Barcelona. "O futebol também é contundência. Nós nos entregamos, com energia, mas não fomos contundentes. Caímos com honra, mas estamos tristes porque foi um golpe duro", afirmou.

Solari também avaliou a atuação de Vinicius Junior, que liderou a produção ofensiva do Real mas falhou nas conclusões. "É algo que ele poderá melhorar com o passar do tempo, com maturidade e treinamento. Sobretudo, entrando nas partidas. Os jogadores melhoram treinando e jogando."