Valverde diz que Barcelona x Real Madrid já existia antes de Cristiano e Messi

O clássico entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo, às 12h15, no Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, não perde o interesse, apesar das ausências de Cristiano Ronaldo, agora na italiana Juventus, e do lesionado Lionel Messi. Esta é a opinião de Ernesto Valverde, técnico da equipe catalã.

"Antes de Cristiano e Messi, o clássico já existia. Clássico é sempre o clássico", afirmou o treinador, durante entrevista coletiva, neste sábado. Ele disse que não se impressiona com a má fase pela qual passa o tradicional rival. "É uma equipe que quando está mais ferida, mais perigosa fica."

Ao mesmo tempo, Valverde reconhece que jogar sem Messi "se torna diferente" porque sua equipe tem características de jogo adotadas por causa do astro argentino, mas garante que os jogadores estão "mentalizados" para atuarem de outra forma.

O treinador definiu a escalação, mas preferiu não revelar os jogadores que vai colocar em campo. "Eu decidi os onze, mas não vou antecipar. Tivemos um bom jogo no meio de semana, mas domingo é um jogo diferente", afirmou Valverde, referindo-se à vitória sobre a Inter de Milão, por 2 a 0, pela Liga dos Campeões.

Uma das dúvidas do técnico é a escalação do brasileiro Arthur, que sofre de um problema muscular. "Eu não falei com ele (Arthur), exceto para comentar sobre o outro assunto. É um jogo diferente, que ele enfrentará pela primeira vez, se finalmente estiver em condições."

Quando perguntado se ele pode ser o responsável pela queda de Julen Lopetegui do comando do Real, Valverde respondeu: "Não, não tenho esse sentimento. Não sei como é a pressão de ser técnico do Real, mas comandar o Barcelona também tem um pouco de dificuldade."