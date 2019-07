Valverde elogia reforços e diz esperar resposta imediata de Griezmann

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, fez elogios às três contratações anunciadas pelo time até o momento para a temporada 2019/2020: o goleiro Neto, o meio-campista De Jong, e o atacante Griezmann. Sobre o francês, o treinador destacou, em entrevista à TV oficial do clube, que espera uma integração instantânea ao time titular.

"Temos muita esperança nele porque é um jogador jovem, mas com muita experiência, o que faz com esperemos um rendimento imediato", afirmou o técnico, lembrando que o Griezmann, de 28 anos, que chegou do Atlético de Madrid, já possui uma larga experiência no futebol espanhol e não deve ter dificuldade para se encaixar no time. "(Ele) é jogador muito rápido, que encontra espaços, determinante nos últimos metros, e sabemos o quanto vale e o que pode render", acrescentou.

Já sobre Frenkie De Jong, contratado junto ao Ajax, Valverde faz uma aposta em relação ao futuro, qualificando o holandês de 22 anos como um "toque de frescor" para o meio-campo do time catalão nas próximas temporadas. "É um jogador com muitos anos pela frente, e tem qualidade, com muito do estilo que pretendemos manter no clube".

De Jong e Griezmann se juntaram a Neto no começo da pré-temporada do atual campeão espanhol, iniciada na última segunda-feira, no centro de treinamento em Sant Joan Despi. Para Valverde, o goleiro brasileiro de 29 anos que estava no Valencia é o "complemento ideal" para um elenco que conta com o já consagrado Marc-André ter Stegen e o jovem da base Iñaki Peña.

"São três contratações importantes, cada uma em uma linha determinada, e desde já esperamos muito deles", completou o comandante do time catalão, que vê como meta a conquista de todos os torneios que o Barcelona disputará na próxima temporada.