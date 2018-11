Valverde faz mistério e pode ter volta de Messi na Liga dos Campeões

O técnico Ernesto Valverde pode ter um importantíssimo reforço para escalar o Barcelona nesta terça-feira, diante da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Apesar de adotar o tom de mistério, o próprio treinador admitiu a possibilidade de voltar a contar com Lionel Messi no confronto que acontecerá na Itália.

Messi está há pouco mais de duas semanas afastado do futebol por causa de uma fratura no braço. A presença do jogador para a partida desta terça chegou a ser descartada, mas ele viajou com o elenco, participou da última atividade antes da partida e pode estar em campo.

"O Messi está em um ponto em que talvez esteja disponível, mas temos que esperar até o treino", disse Valverde antes da atividade desta segunda-feira. "Precisamos ver se ele está seguro para jogar. Em termos de jogo e movimento, está bem. Precisamos esperar. É sempre melhor quando ele joga, então é claro que é necessário que ele volte o mais rápido possível."

A tendência é que Messi fique disponível nesta terça, mas não necessariamente atue como titular. Valverde ressaltou a necessidade de "não correr riscos". "Há três ou quatro possibilidades. Uma delas é que ele jogue desde o começo, ou que entre no jogo, ou que seja substituído. O que não queremos é correr riscos."

Com nove pontos, na liderança do Grupo B da Liga dos Campeões, o Barcelona garantirá vaga às oitavas de final com duas rodadas de antecedência se vencer a Inter. Valverde admitiu que "gostaria de ganhar e confirmar a classificação em Milão", mas alertou: "Não estamos classificados. Ganhamos os três jogos anteriores, mas ainda não concretizamos".