Valverde minimiza má fase do Barcelona: 'Se não há crise, surge uma rapidamente'

Nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o Barcelona conseguiu apenas sete pontos e ocupa a oitava colocação, bem atrás dos líderes Athletic Bilbao e Real Madrid, que somam 11 cada. Com duas vitórias, um empate e duas derrotas - a última por 2 a 0 para o Granada, fora de casa, neste final de semana -, o time faz sua pior campanha desde a temporada 1994/1995. O técnico Ernesto Valverde sabe que os resultados não são bons, mas não quer falar em crise.

"O mundo do futebol é assim, não tem muito a ver conosco, mas mais com o que se passa por ali (aponta para os lugares destinados à imprensa). Pode-se sair da crise em três dias, a única forma de estarmos tranquilos é a ganhar. Se não há crise, surge uma rapidamente. O espetáculo do futebol é mesmo assim", afirmou o treinador em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

A reabilitação do time pode começar nesta terça-feira, quando o rival será o Villarreal, no estádio Camp Nou, em Barcelona, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. "Os treinadores são sempre julgados, isso não é novidade para ninguém. Na posição em que estou quem manda são os resultados. Se não está à frente, o treinador torna-se um alvo, não é uma surpresa. Este ano não começamos bem e temos de dar a volta por cima. Há que ultrapassar esta situação da mesma forma que o fizemos na temporada passada, quando passamos por um momento menos bom", considerou Valverde.

Confrontado com o fato de o Barcelona ser uma das equipes com mais gols sofridos neste início de Campeonato Espanhol, o técnico respondeu com outra estatística. "Não é normal que nos marquem três pênaltis em seis jogos. Não é normal que nos marquem 4 gols em casa. Mas pronto, a estatística é o que é...", completou.

Na lista de relacionados para encarar o Villarreal se destaca a volta do atacante Dembelé, recuperado de uma lesão muscular na perna esquerda que o deixou de fora nas últimas cinco semanas. Será a sua estreia oficial na temporada.