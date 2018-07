Valverde prega cautela no Barcelona em duelo inédito contra o Girona no Espanhol

O técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, cobrou atenção por parte de seus jogadores com o Girona, caçula do Campeonato Espanhol, neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Montilivi, em Girona, pela sexta rodada da competição. Será o primeiro encontro entre os dois times na história. Para Valverde, o clube adversário tem uma motivação extra pela campanha inédita na primeira divisão espanhola.

"Devemos ter cuidado com o ambiente festivo do jogo. Eles tomaram como uma partida para festejar e, ao mesmo tempo, para lutar e dar tudo (em campo). E nós temos que ficar atentos. É uma partida que o Girona tem marcado em vermelho no seu calendário, assim como nós. Está (o time do Girona) desfrutando de jogar na primeira divisão e tem a intenção de continuar porque está jogando muito bem, sobretudo em Montilivi", analisou o treinador do time catalão em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Para o duelo, Ernesto Valverde sacou da lista de relacionados no Barcelona o lateral-direito Nelson Semado, o meia Deulofeu e o zagueiro Vermaelen, todos por decisão técnica. O atacante francês Dembélé e o meio-campista brasileiro Rafinha, contundidos, seguem fora da equipe.

O Barcelona tem 100% de aproveitamento no Espanhol até agora e lidera a competição, com 15 pontos, após conquistar cinco vitórias em cinco jogos. Já o Girona, que arrancou um empate por 2 a 2 com o Atlético de Madrid na estreia do campeonato, ocupa a 15.ª posição, com cinco pontos, apenas um à frente do La Coruña, que encabeça a zona de rebaixamento, em 18.º lugar.