Valverde quer Barcelona focado contra Sporting na Liga dos Campeões

O treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, destacou a necessidade de manter o time catalão focado para não ser surpreendido pelo Sporting, em Lisboa, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa. O técnico elogiou a campanha dos portugueses na atual temporada europeia.

"Uma equipe muito forte que no ano passado fez uma grande temporada e nesta começou bem. Eles controlam muito bem o meio de campo, mas também saem muito bem no contra-ataque e um dos seus pontos fortes é a velocidade que tem os seus jogadores de ataque", analisou Ernesto Valverde em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Ernesto Valverde também frisou o alto grau de dificuldade enfrentado pelo time barcelonista no torneio europeu. "Esta competição exige muitíssimo porque se joga em outro ritmo. Estamos enfrentando um grupo muito importante e todos estamos cientes do seu nível", complementou o treinador espanhol.

Já o lateral-direito português Nelson Semedo revelou que a partida terá um sentimento especial devido ao seu passado como jogador do Benfica, rival do Sporting em Lisboa. Demonstrando se sentir bem no Barcelona, o defensor acredita que o clube espanhol terá pela frente um adversário sólido.

"Uma ótima equipe, que está fazendo um grande trabalho. É um conjunto muito forte e sólido, mas chegamos a Lisboa para levar os três pontos", analisou Nelson Semedo também em conferência de imprensa oficial antes do duelo.

Na primeira rodada da chave, disputada no último dia 12, o Barcelona venceu a Juventus por 3 a 0, no estádio Camp Nou, na Espanha. Já o Sporting Lisboa bateu o Olympiakos, em Atenas, na Grécia, por 3 a 2.