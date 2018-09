Valverde relaciona Malcom para jogo do Barcelona contra o Leganés

O atacante Malcom foi relacionado pelo técnico Ernesto Valverde para o jogo desta quarta-feira do Barcelona contra o Leganés, fora de casa, pela sexta rodada do Campeonato Espanhol. O ex-corintiano foi liberado para treinar na segunda-feira, após se recuperar de uma torção do ligamento lateral externo do tornozelo direito. Afastado por três semanas para tratamento, o jogador deve compor o banco de reservas.

Malcom foi convocado pelo técnico Tite na última sexta-feira para os amistosos da seleção brasileira contra Arábia Saudita e Argentina dias 12 e 16 de outubro, respectivamente em Riad e Jeddah, ambas cidades do país saudita.

O Barcelona vai tentar recuperar diante do Leganés os dois pontos não conquistados no surpreendente empate, por 2 a 2, com o Girona, no Camp Nou, domingo, na última rodada. "É um time que joga com muito entusiasmo, especialmente em casa. Nas partidas em seu estádio eles vem jogando bem", disse Valverde.

O treinador não se ilude com a última colocação do Leganés no campeonato, com apenas um ponto conquistado. Até agora, são quatro derrotas e um empate, com a defesa sendo vazada em dez oportunidades. "Eu acho que vai ser um jogo difícil. Eles podem surpreender no contra-ataque", afirmou o treinador do time catalão.

Assim, o duelo desta quarta será um confronto de opostos, uma vez que o Barcelona ocupa a liderança, apesar do tropeço no fim de semana. O time catalão soma os mesmos 13 pontos do Real Madrid, mas leva vantagem no saldo de gols.