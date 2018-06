'Vamos aproveitar a parada da Copa para voltar ainda melhor', diz técnico do Fla

Mais uma rodada do Brasileirão, mais uma vitória do Flamengo. O time carioca segue vencendo e também aumentando sua vantagem na liderança. Ao superar o Paraná por 2 a 0, no estádio do Maracanã, no domingo, a equipe comandada pelo técnico Maurício Barbieri ampliou para seis pontos a diferença para o vice-líder, que agora é o Atlético Mineiro.

Barbieri, contudo, garantiu que o time não vai relaxar nem na última rodada antes da parada para a Copa do Mundo e nem durante o Mundial. "Vamos aproveitar a parada da Copa da melhor maneira, treinando, nos ajustando e aproveitando esse tempo para voltarmos ainda melhores. Todos vão passar por isso e tentarão voltar melhores após esse período", declarou.

O treinador voltou a pregar cautela na equipe, em razão da boa vantagem na tabela. "Sempre digo que ainda não ganhamos nada. O segundo semestre será ainda mais difícil, teremos grandes decisões. O clima no vestiário é de felicidade, claro, mas queremos estar satisfeitos também no fim do ano."

Por isso, o técnico assegurou que a equipe já está focada na partida contra o Palmeiras, na quarta-feira, no Allianz Parque. Será a última rodada antes da interrupção do campeonato. "Estamos com foco total no Palmeiras e sabemos que uma vitória lá nos coloca em ótima situação."

"Estamos em uma sequência positiva importante, abrindo distância do segundo colocado. Sabemos que o jogo de quarta-feira é complicado e difícil contra o Palmeiras, eles querem muito essa vitória. Mas vamos estudar bastante e nos preparar para tentarmos esse resultado na casa deles", projetou.

Apesar disso, Barbieri não escondeu certa preocupação com as mudanças no elenco. Vinicius Junior e Felipe Vizeu são baixas certas para o retorno do Brasileirão, porque serão negociados. Vinicius Junior, por sinal, estava em clima de despedida no Maracanã, entre lágrimas, após o jogo que deve ter sido seu último no Maracanã como jogador do Flamengo. Ele deve se apresentar ao Real Madrid após a Copa do Mundo.

"Vamos estudar as saídas primeiro, já que só o Felipe está confirmado, para fazermos o planejamento de quem vai chegar. O Vizeu é um jogador que vem nos ajudando muito e quero que ajude na quarta também. Ele dará um passo grande na carreira e sempre disse que queria muito jogar na Europa. Estamos felizes por ele conquistar isso e torcemos muito para ter muito sucesso em sua trajetória", declarou o técnico.