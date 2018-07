'Vamos avançar, com certeza', diz Ganso após vitória O Santos foi ao Paraguai sob pressão e desfalcado de peças importantes. Sem Neymar, Elano e Zé Eduardo, todas as fichas estavam depositadas no meia Paulo Henrique Ganso, envolvido no começo da semana em possível transferência para o arquirrival Corinthians. A pergunta era como ele responderia após tanta polêmica. O meia, porém, honrou a camisa santista e mostrou que a 10 está bem servida ao ter atuação destacada na vitória por 2 a 1 sobre o Cerro Porteño, na noite da última quinta-feira, que manteve o time vivo na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores da América.