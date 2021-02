'Vamos conseguir nosso objetivo', diz Reinaldo após nova derrota do São Paulo

A nova derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a queda para o quarto lugar na classificação não tiraram o otimismo do lateral-esquerdo Reinaldo, autor do gol são-paulino na derrota para o Atlético-GO, por 2 a 1, neste domingo, em Goiânia. "Eu tenho certeza que vem aí (o título), vamos conseguir nosso objetivo."

Em relação ao momento do São Paulo, que vinha de boa campanha e com grandes chances de se sagrar campeão brasileiro nesta temporada, mas está há seis partidas sem conseguir uma vitória na competição nacional, o jogador foi categórico: "O momento é de muita luta e muito trabalho, a gente tem que trabalhar cada dia mais."

Autor de um belo gol no primeiro tempo, quando a equipe são-paulina chegou a empatar a partida, Reinaldo afirmou que o time teve chances de obter a vitória. "Sabemos que poderíamos sair com o resultado positivo, mas não veio a vitória".

As expectativas em relação à partida eram positivas, para iniciar um retorno à liderança e afastar as dúvidas sobre o técnico Fernando Diniz. O resultado, porém, indica que a má fase do São Paulo ainda persiste e sair dela, segundo Reinaldo, dependia de melhor atuação do elenco. "Tivemos chance quando estava 1 a 1 e não fizemos o gol. Mas é trabalhar, cabeça erguida em busca da vitória, que está teimando em não vir."

Com o adiamento do clássico com o Palmeiras para o dia 19 de fevereiro, o São Paulo só volta a jogar no dia 10, no Morumbi, diante do Ceará.