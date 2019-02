'Vamos dar a vida pelo Flu', diz Rodolfo ao projetar final contra o Vasco

Depois de ajudar o Fluminense a avançar à final da Taça Guanabara com uma vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, obtida na noite de quinta-feira, no Maracanã, o goleiro Rodolfo prometeu nesta sexta muita luta da equipe tricolor para conquistar o título desta fase do Campeonato Carioca, domingo, contra o Vasco, no clássico que começa às 17 horas no mesmo estádio.

Na última quinta, quando desafiou o favoritismo do forte time flamenguista, o Flu exibiu raça e poder de superação para garantir o seu triunfo aos 47 minutos do segundo tempo, sendo que o rival tinha a vantagem de poder empatar para ir à decisão.

"A gente vai entrar para jogar, para ganhar, nosso time hoje são de vários guerreiros e vamos dar a vida pelo Fluminense dentro de campo. Domingo vai ser um jogo diferente, nosso time vai estar bem preparado e vai ser uma grande final. A gente vai se encorajar mais ainda para fazer um belo jogo, como foi esse contra o Flamengo. Domingo vamos chegar bem preparados e treinados para tentar levantar a Taça Guanabara", ressaltou Rodolfo, em entrevista coletiva no CT da Barra da Tijuca, onde a sua equipe se reapresentou aos treinos na tarde desta sexta.

O triunfo sobre o Flamengo também elevou a confiança do Fluminense. E o goleiro também lembrou o fato de o atacante Luciano, herói da classificação tricolor, ter dito após o clássico que "não é sempre quem investe mais é que ganha". No caso, ele se referiu às contratações de peso feitas pelo rubro-negro para esta temporada.

"Pego um pouco das palavras do Luciano, que dentro de campo são 11 contra 11, ali dentro não entra dinheiro, não entra nada. O Flamengo tem um grande time, excelentes jogadores, mas o que a gente colocou dentro de campo, nossa proposta de jogo, foi o que passou ontem. Sempre buscando o gol, sempre buscando a vitória, é isso que o (técnico Fernando) Diniz quer que a gente faça, rodar a bola para chegar no gol adversário", ressaltou.

REFORÇO É OFICILIZADO

Em contratação acertada há mais de uma semana, o Fluminense oficializou nesta sexta a contratação por empréstimo do volante Allan, de 21 anos. O jogador pertence ao Liverpool, da Inglaterra, e assinou por seis meses, sendo que o acordo firmado prevê a possível renovação do compromisso pelo mesmo período de tempo.

Revelado pelo Internacional e com passagens pela seleção brasileira sub-20, o atleta já treina com o elenco tricolor desde a semana passada. Ele deixou o Brasil quando ainda estava nas categorias de base do clube gaúcho, sendo que o Liverpool o emprestou para outros clubes nas últimas três temporadas para ganhar experiência no futebol europeu. Neste período, o jogador passou por cinco times: Eintracht Frankfurt e Hertha Berlin, da Alemanha, Apollon Limassol, do Chipre, Sint-Truiden, da Bélgica, e SJK, da Finlândia.