'Vamos em busca do título', avisa palmeirense Souza

SÃO PAULO - Os jogadores do Palmeiras que tanto se acostumaram a ouvir vaias da sua torcida e que há pouco tempo tinham medo da reação violenta dela hoje vivem em lua de mel com os torcedores. O apito final da vitória por 1 a 0 sobre o Libertad, que classificou o time às oitavas de final da Copa Libertadores, não esvaziou as arquibancadas do Pacaembu, que continuou em festa por mais alguns minutos.

O momento de êxtase empolgou Souza. "A festa bonita que a torcida está fazendo tinha que ser coroada com bela vitória. Foi na raça e esse é o espírito que a gente tem que ver. O torcedor reconhece que a gente lutou. A gente vai em busca do título", prometeu ele.

Já o volante Charles, autor do gol da vitória, não foi tão longe e pediu pés nos chão ao elenco e à torcida depois da vaga nas oitavas. "Quero deixar bem claro que não tem nada ganho, foi apenas uma vitória. Agora é dar sequência com os pés no chão", disse ele.

O jogador foi um dos que falou, ainda no gramado do Pacaembu, sobre a união do grupo depois dos 6 a 2 levados do Mirassol. Desde então são quatro vitórias, sendo duas pela Libertadores.

"A gente se uniu, com o Gilson, abraçamos isso e estamos entrando em campo e dando o nosso melhor", disse Charles. "Quem não acreditava, está aí. A prova final está aí. A nossa força, o nosso trabalho, nossa união", comemorou Vinícius.

O atacante, que saiu de campo no meio do segundo tempo, com cãibras, deu mais um exemplo da sua raça adorada pela torcida, ao conceder entrevista. "Estou cansado, mas o que vale esforço. Saí puto, com cãibra, mas não aguentava mais", disse, sincero.