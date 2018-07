Vamos reverter a situação contra o Santos, diz Hernanes

Mesmo estando em desvantagem na semifinal do Paulistão, depois de perder em casa para o Santos, por 3 a 2, o São Paulo segue acreditando na classificação à decisão do campeonato. Nesta quinta-feira, Hernanes foi mais um jogador a demonstrar confiança na possibilidade de reverter a situação no domingo, quando acontece o jogo de volta, na Vila Belmiro.

"Tanta coisa já revertemos dentro ou fora de campo em nossas vidas, não é o fim do mundo, um bicho de sete cabeças. Estamos tranquilos para tirar essa vantagem e sair classificados. Domingo algumas verdades criadas serão confrontadas", declarou Hernanes.

Para alcançar esse objetivo, os jogadores do São Paulo lembram da reação do time no segundo tempo da primeira partida do confronto, quando perdiam por 2 a 0 para o Santos, jogando com um atleta a menos, e buscaram o empate - o gol da derrota saiu no final da partida.

"Nos apegamos no segundo tempo que fizemos e, mesmo com um a menos, mostramos condições de recuperar a vantagem que o Santos tinha. Isso nos leva a crer que faremos um bom jogo e vamos reverter", comentou Hernanes, mostrando a força são-paulina para o jogo decisivo.