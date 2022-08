Van Basten, ídolo do Ajax, critica compra de Antony pelo United: 'Não vale 100 milhões de euros'

Um dos maiores jogadores formados pelo Ajax, o ex-centroavante Marco Van Basten não aprovou o pagamento de 100 milhões de euros (R$ 500 milhões na cotação atual) do Manchester United para a contratação do atacante brasileiro Antony, junto ao clube holandês.

"Antony não vale 100 milhões de euros. Nem de longe. Ele ainda não mostrou muita coisa. Fez bons jogos, mas a sua eficiência não tem sido alta. O Ajax tem uma grande categoria de base, nossa formação é muito boa. E logo vão comprar um jovem por uma quantidade enorme. Algo então está mal", afirmou o ex-atacante, de 57 anos, ao canal Ziggo Sport.

Apontado como um dos maiores centroavantes da história do futebol, Van Basten, vencedor do prêmio Bola de Ouro da revista France Footbal em 1988, 1989 e 1992, apontou problemas no estilo de jogo do ex-atleta do São Paulo.

"Ele perde demais a bola, ou tem outros problemas. Um ponta pode perder a bola, mas há um limite para isso. Se você quer driblar toda vez que tem a bola, mas a perde em sete de cada 10 tentativas. Deve-se prestar atenção à frequência com que perde a bola", afirmou o melhor do mundo pela Fifa, que há dois anos também foi contra o pagamento de 25 milhões de euros do Ajax pelo atleta.

Além de grandes atuações por Milan e seleção da Holanda, Van Basten foi treinador da equipe B do Ajax, em 2003 e 2004, da seleção holandesa (2004 a 2008), e do Ajax (2008 e 2009).