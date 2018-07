Van der Vaart faz 2 e garante vitória do Tottenham Com dois gols do holandês Van der Vaart, o Tottenham venceu o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, no último jogo realizado neste domingo pelo Campeonato Inglês. Com o resultado, o time chegou ao quinto lugar da tabela, com 30 pontos, um a menos que o Chelsea, que nesta segunda enfrenta o Arsenal no clássico da 19.ª rodada.