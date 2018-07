Van der Vaart volta a desfalcar o Tottenham

Van der Vaart é um dos destaques do Tottenham na temporada 2010/2011 e artilheiro da equipe na competição nacional, com seis gols. Além do holandês, o Tottenham não poderá contar com Ledley King e Jonathan Woodgate, ambos com contusões na virilha, Jamie O''Hara, com uma lesão nas costas, além de Jermaine Jenas e Niko Kranjcar, que se machucaram contra o Twente, com problemas na panturrilha e na coxa, respectivamente.

Em compensação, o técnico Harry Redknapp terá os retornos de Luka Modric e Younes Kaboul contra o Chelsea. O Tottenham está em quinto lugar no Campeonato Inglês, com 26 pontos, seis atrás do líder Arsenal.