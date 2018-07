Van der Wiel fratura vértebra após entrada do brasileiro Brandão

O Paris Saint-Germain confirmou neste domingo, 17, que o atacante brasileiro Brandão foi o responsável por duas graves lesões em seu elenco na partida contra o Bastia, no último sábado, 16, em rodada do Campeonato Francês. Além da cabeçada no rosto de Thiago Motta, o atacante acertou uma joelhada nas costas do lateral Gregory van der Wiel durante o primeiro tempo.

De acordo com o clube, Van der Wiel sofreu uma fratura na segunda vértebra lombar, semelhante ao que aconteceu com Neymar durante a Copa do Mundo. O jogador da seleção brasileira fraturou a terceira vértebra ao ser atingido pelo colombiano Zuniga em duelo nas quartas de final.

O PSG não deu detalhes sobre a recuperação do lateral, assim como sobre a situação de Thiago Motta, com fratura no nariz confirmada ainda na noite de sábado. O volante brasileiro naturalizado italiano levou uma cabeçada de Brandão após o jogo, no túnel que levava aos vestiários dos dois times.

Indignado com a agressão, o presidente do time de Paris, Nasser Al Khelaïfi, pediu o banimento de Brandão do futebol. Se for denunciado, o atacante brasileiro corre o risco de ser suspenso por dois anos por causa da agressão a Thiago Motta.