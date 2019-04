Van Dijk é eleito melhor jogador do Campeonato Inglês pelos atletas

O zagueiro Virgil van Dijk foi eleito o melhor jogador da Premier League, campeonato inglês, em prêmio entregue pela Associação de Jogadores Profissionais (PFA, sigla em inglês). Pilar da forte defesa do Liverpool, que tomou apenas 20 gols, o holandês venceu a dura disputa contra craques como Mohamed Salah, Sergio Agüero, Sadio Mané, De Bruyne e Eden Hazard.

"É muito difícil colocar em palavras. Acho que é a maior honra que se pode conquistar como jogador ser votado como melhor do ano pelos jogadores que você disputa contra toda semana. É especial. Estou muito orgulhoso e honrado de receber isto", disse o jogador, que esteve presente em todas as 36 partidas de sua equipe na atual edição do campeonato inglês.

O Van Dijk foi comprado em 2017 por 75 milhões de libras (R$ 331,5 milhões na cotação da época) e teve rápida adaptação ao esquema implementado pelo técnico alemão Jürgen Klopp. O treinador falou sobre o feito de seu comandado. "Estou muito feliz de participar um pouco desse desenvolvimento. Eu adoraria pensar que é por minha causa! Mas obviamente não é, ele já era o jogador que ele é agora quando o compramos de Southampton."

Klopp também destacou que o prêmio foi entregue pela segunda vez seguida para um jogador de sua equipe. Ano passado o vencedor foi Mohamed Salah. "Estou muito orgulhoso porque é a segunda vez consecutiva que posso falar sobre um jogador maravilhoso que ganhou o prêmio de Melhor Jogador da Temporada", completou.

Um defensor não ganhava o prêmio desde 2005, quando o capitão do Chelsea, John Terry, foi eleito o melhor jogador daquela temporada.

Nos outros prêmios da noite, Raheem Sterling, do Manchester City, ganhou como melhor jovem e Vivianne Miedema (Arsenal) foi eleita a melhor jogadora da versão feminina do nacional inglês. A seleção do campeonato foi anunciada na semana passada e conta com dois brasileiros: Ederson e Fernandinho, ambos do Manchester City.

Confira o time ideal eleito pelos jogadores: Ederson (Manchester City); Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Laporte (Manchester City) e Robertson(Liverpool); Pogba (Manchester United), Fernandinho (Manchester City), Bernardo Silva (Manchester City); Sterling (Manchester City), Agüero (Manchester City) e Mané (Manchester City).