Van Gaal confirma lesão e Van Persie ficará afastado 'por um longo período'

Van Gaal não especificou qual a lesão e nem o tempo de afastamento, mas deixou claro que o problema é grave. "Ele é o único jogador lesionado. Tem um problema no tornozelo. Temos que esperar para ver quanto tempo leva. Lesões no tornozelo levam um longo período, não é algo de uma ou duas semanas", declarou.

Com isso, Van Persie perderá as próximas duas partidas pelo Campeonato Inglês, contra Sunderland e Newcastle, além das quartas de final da Copa da Inglaterra contra o Arsenal. Depois disso, quatro das cinco partidas seguitnes do Manchester serão contra times de cima da tabela do Inglês: Tottenham, Liverpool, Manchester City e Chelsea.

A boa notícia fica por conta das voltas de James Wilson e Michael Carrick, que também estavam lesionados. "O Michael é um jogador muito experiente e pode jogar em uma posição muito importante, mas ele também precisa de ritmo. Treinou somente uma vez conosco, então deve jogar no time B", disse Van Gaal, descartando a volta do jogador diante do Sunderland neste sábado.