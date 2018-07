Van Gaal deixa Sneijder fora de convocação da Holanda O meia Wesley Sneijder ficou fora da pré-lista de convocados da seleção holandesa para o amistoso contra Portugal, que será disputado no Estádio Algarve, em Faro, no dia 14 de agosto. A relação de 26 nomes foi divulgada nesta quarta-feira pelo técnico Louis van Gaal, que já havia tirado a braçadeira de capitão do jogador do Galatasaray, autor de 25 gols em 93 partidas pela Holanda.