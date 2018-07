Van Gaal despreza disputa de terceiro lugar com Brasil Mais mal-humorado do que nunca, o treinador da Holanda, Louis van Gaal, derrotado nos pênaltis na semifinal a Copa do Mundo diante da Argentina, reclamou, na entrevista oficial organizada pela Fifa, de ter que viajar para Brasília a fim de participar do jogo com o Brasil que definirá o terceiro e o quarto colocados do torneio.