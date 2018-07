Van Gaal diz que agiu para assegurar chegada de Depay ao Manchester United

Antes mesmo da abertura da janela de transferências, em junho, o Manchester United anunciou a chegada de Depay, contratação fechada junto ao PSV Eindhoven, que será oficializada quando o atacante realizará exames médicos e assinará contrato. O clube não revelou os detalhes do acordo nem o tempo de vínculo a ser firmado com Depay.

"Eu fui forçado a lidar com a situação como um técnico, porque, caso contrário, ele estaria para o PSG, é por isso que eu tive que assinar com ele e nós fizemos isso no prazo de um dia", explicou Van Gaal, que levou Depay para a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, torneio em que o atacante marcou dois gols pela seleção holandesa.

"Ele é um atacante goleador e não há tantos desses no mundo", disse o treinador do Manchester United sobre o artilheiro do Campeonato Holandês, com 21 gols. "Quando há uma chance, você tem que lidar com ela, gerenciá-la diretamente e esse foi o caso. Eu quero comprar jogadores após a nossa temporada e não durante a temporada porque perturba a nossa concentração para as partidas", concluiu.

Com 65 pontos, o Manchester United, ainda sem Depay, está em quarto lugar no Campeonato Inglês e volta a entrar em campo neste sábado, quando vai enfrentar o Crystal Palace. O time está ficando com a última vaga da Inglaterra na próxima Liga dos Campeões da Europa e possui quatro pontos de vantagem sobre o Liverpool, o quinto colocado, com três jogos restantes.